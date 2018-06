Zilver voor twirlster Sylvia Loois

Twirlster Sylvia Loois won zondag zilver tijdens de International Competition 2018 twirlingwedstrijden in de topsporthal in Almere.

Twirlster Sylvia Loois deed zondag 17 juni mee aan de International Competition 2018 twirlingwedstrijden in de topsporthal in Almere. Namens De Marko's Burgum kwam ze uit op de twee baton op deze NTSB-wedstrijden. Haar show en vaardigheden vielen in de smaak bij de jury. Met een zilveren medaille kon Sylvia terugkeren naar Friesland.