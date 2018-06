Zieke Ninthe krijgt Opkikkerdag vol verrassingen

Zaterdag kreeg voor Ninthe (5) samen met haar gezin een unieke dag, met de ene na de andere verrassing. De Opkikkerdag was bedoeld om alle zorgen, het ziek zijn, de ziekenhuisbezoeken en nare behandelingen even te vergeten en met het hele gezin volop te genieten. Ninthe is namelijk langdurig ziek. Dit heeft veel impact op haar leven, maar ook op dat van haar moeder en zusje Liz (8). Daarom organiseerde Stichting Opkikker voor hen een Opkikkerdag. Een dag waarin ze even uit de harde realiteit konden stappen en met elkaar onbezorgd konden genieten.

Snelheidsduivel

De dag begon tussen de bijzondere auto’s. Welke auto zouden ze kiezen? Gaan ze voor een Porsche of toch een Corvette? Na een ritje in deze snelheidsduivels werden ze op de foto gezet door een professionele fotograaf en vervolgens namen ze een kijkje nemen in de sprookjesachtige wereld van kabouters.

Tijdens de voorstelling die ze na de lunch mochten bezoeken kwam als verassing niemand minder dan Sinterklaas hen een bezoekje brengen, met cadeautjes! Om het Opkikkergevoel af te maken werden Ninthe en haar zusje tenslotte omgetoverd tot echte prinsessen en ontvangen in het Opkikkerkasteel door een echte lakei! Daar kon het gezin de dag afsluiten met een uitgebreid dinerbuffet en een optreden.

Ninthe en haar gezin zijn opgegeven voor een Opkikkerdag door de pedagogisch en maatschappelijk medewerk(st)ers van het ziekenhuis waar Ninthe onder behandeling is. Stichting Opkikker werkt inmiddels samen met ruim 80 ziekenhuizen in Nederland, waaronder alle academische. Zij hopen op deze manier aankomend jaar ruim 1800 gezinnen te helpen.

Voor meer informatie over Stichting Opkikker kunt u een kijkje nemen op www.opkikker.nl

Foto’s Sietske Abelmann/Stichting Opkikker