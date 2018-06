Turnster SFK Drachtstercompagnie Fries Kampioen op vloer

Ilse liet een vloeiende oefening zien op de brug in supplement junior G. Haar strakke oefening verdiende een 6e plaats in een lijst van 18 turnsters.

Alina Albada nam deel op brug en balk in supplement junior F. Ook Alina liet een mooie brugoefening zien waarmee ook zij op een 6e plaats eindigde. Ook liet zij een erg strakke balkoefening zien, maar door een val zakte zij naar de 8e plaats op dit toestel.

Tot slot deed Sarah Veenstra mee op de toestellen balk en vloer in supplement jeugd F. Ook Sarah viel van de balk, waardoor zij zakte in de ranglijst op dit toestel. Vervolgens had zij een tweede kans op de vloer. Hier liet zij dan ook een stralende oefening zien waarmee ze indruk op de jury maakte. Hiermee mocht zij de gouden medaille in ontvangst nemen waardoor ze zich Fries Kampioen op vloer mag noemen.