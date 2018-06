Succesvol weekend DZ&PC zwemmers

De laatste periode van het zwemseizoen staat in het teken van diverse kampioenschappen en wedstrijden. Afgelopen weekend was Hoogezand de plek voor de regionale B-kampioenschappen van wedstrijdzwemmers.

Met maar liefst 19 medailles keerde de zwemploeg van DZ&PC huiswaarts, waarvan 9 goud, 4 zilver en 6 brons. Spekkoper van deze kampioenschappen was Ruben Trompetter. Uitkomend in de jongste categorie (junioren 1) behaalde hij 4 keer individueel goud, 1 keer brons en 1 keer goud in het estafetteteam.