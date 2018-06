Rianne Harmsen loopt parcoursrecord 5,2 km Leijenloop

Voor de 32e keer organiseerde de Korfbalvereniging De Pein uit Opeinde de Leijenloop: een prestatieloop over 5.2-12 en halve marathon en dit jaar ook een kidsrun over 1600 meter.

Wat begon als een familieloopje is in de loop der jaren uitgegroeid tot een klassieker, met daarbij ook nog een wandeltocht in de morgen. Sinds 1994 is de Sportvereniging Friesland uit St.-Jabik bij de organisatie betrokken en vanaf dat jaar is het een loop die onder de vlag van de Nederlandse Atletiekunie wordt georganiseerd.

Dit jaar was er voor het eerst een kidsrun, in samenwerking met sportbedrijf Drachten voor de scholen in De Tike, Opeinde en Oudega. 30 jongens en meisjes verschenen aan de start in de Speeltuin. Via een route met drie bruggen kwam men aan de finish op het sportpark en daar kregen ze een mooi onthaal toen ze over de finishmat kwamen. Voor de snelste drie jongens en meisjes waren er prijzen. Iedereen kreeg een medaille en drinken na de finish. De tijdwaarneming met chip in de schoenveter werd verzorgd door het team van het ommelanderloopcircuit, Jeanet , Meindert en Abe. De uitslagen staan op www./uitslagen.nl

Bij de start van de 5.2 km stonden maar liefst 96 mannen en 85 vrouwen, waarvan 145 leerlingen van het Lauwersland College uit Buitenpost. Rianne Harmsen uit Drachten liep heel snel en verbrak het parkoersrecord, dat op naam stond van Fleur Baljet in 20.25. Rianne liep nu de 5.2 km in 20.17, wat haar een extra envelop met inhoud opleverde.

Op de 12 km stonden slechts 23 deelnemers aan de start en voor de halve 27 deelnemers, in totaal 261 lopers. Het was mooi weer, maar wel warm en drukkend. Gelukkig waaide er een klein windje, wat het dragelijker maakte. Onderweg waren er waterposten.

De Leijenloop wordt gerund door Bauke Jeeninga en Dennis de Wit en veel vrijwilligers. Josefien en Jan Kooistra waren er van SV Friesland, Jan deed verslag bij de finish. Bauke gaf het startsein, marathonklokken gaven de gelopen tijden aan.

Meine Hoitsma uit Kollum kwam met zijn neefje DirkJan Koehoorn die gehandicapt is en gekluisterd aan een rolstoel, hardlopend vanaf Ureterp naar Opeinde en ging na het volbrengen van de 12 km loop ook weer hardlopend terug naar Ureterp, samen 34 km. Dat was een leuke trainingsloop voor Meine, die 8 september de 100 km run in Winschoten wil volbrengen en Nederlands kampioen wil worden in de klasse van de 60-jarigen.

Uitslagen:

5.2 KM Mannen: 1 Tjerk Dijksma Damwâld 19.46; 2 Johan Hoogeveen Boornburgum 19.51; 3 Jeroen van Dijk Arnhem 19.53; 4 Jappie Doller Oosterwolde 19.54; 5 Jurre van der Vaart De Wilp 20.09.

5.2 KM Vrouwen: 1 Rianne Harmsen Drachten 20.17; 2 Marinka Pultrum Luxwoude 24.50; 3 Jip Boerema Paterswolde 25.29; 4 Tracy van der Ploeg Damwâld 26.17; 5 Ageeth Veenstra Drachten 27.29.

12 KM Mannen: 1 Henri Harmsen Drachten 44.03; 2 Remco Schraa Hurdegaryp 45.41; 3 Henk Piek Drachten 48.47; 4 Dick Gelderblom Drachten 51.33; 5 Chris Draijer Oudega 51.57.

12 KM Vrouwen: 1 Wytske Bolt Joure 59.03; 2 Willemien Zandberg Drachten 1.01.40; 3 Foke Reitsma Eastermar 1.09.47.

21.1 KM Mannen: 1 Richie Azombo Leeuwarden 1.21.20; 2 Jan van der Meulen Rinsumageast 1.29.29; 3 Ate Bijlsma Garyp 1.35.17; 4 Karel Edens Groningen 1.35.22; 5 Maarten de Jong Roden 1.37.30.

21.1 KM Vrouwen: 1 Hinke Schokker Eastermar 1.31.37; 2 Marrit Mulder Leeuwarden 1.38.58; 3 Mariska van den Engel Drachten 1.58.12.

Kidsrun 1600 METER: 1 Pieter Overzet 6.52; 2 Sybren de Vries 6.56; 3 Chris Bergsma 7.03; 4 Arjen Breeuwsma 7.07; 5 Symen Knol 7.18

MEISJES: 1 Meintje Jeeninga 6.46; 2 Megan Kuypers 7.45; 3 Nienke Overzet 8.14; 4 Janneke Kooistra 8.33; 5 Elbrich de Vries 8.36.