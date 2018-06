Nieuw in Drachten: VoetFlex Podotherapie

Drachten

Aan de Oppers 3 is een nieuwe praktijk voor podotherapie gestart. Niko Hartz, podotherapeut: ,,De afgelopen 2 jaar heb ik een unieke en beproefde methode toegepast bij patiënten met pijnklachten in voet, knie, heup of onderrug. De meeste van de door mij behandelde patiënten zijn binnen 6 weken na de eerste behandeling pijnvrij of de pijn is aanzienlijk afgenomen. Deze kennis wil ik graag toepassen in Drachten en omgeving.”