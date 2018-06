Meiden Judo A-Zeven kampioen van Nederland

Tijdens de districtskampioenschappen wisten 4 teams van Judo A-Zeven zich te kwalificeren voor de Nederlandse Kampioenschappen: jongens onder de 12 en onder de 15 en meisjes onder 12 en onder de 15, met judoka’s uit Akkrum, Burgum, Damwâld, Feanwâlden, Gorredijk, de Westereen en Witmarsum..

In de voorrondes won het team meisjes onder de twaalf van respectievelijk Kenamju en daarna van Hercules. In de halve finale werd met 4 – 1 gewonnen van Budo Sport Arnhem waarna ze in de spannende finale wonnen van Top Judo Amsterdam. Het is het voor het eerst dat een team van Judo A-Zeven Nederlands Kampioen is geworden bij de jeugd.

De jongens onder de 15 wonnen de eerste wedstrijd van Team Coolen uit Zuid Nederland, maar verloren daarna van Mahorokan. In de herkansing won Judo A-Zeven van het combinatieteam Arnhem en vervolgens weer van Team Coolen, nu met 5 – 0. In de wedstrijd om het brons won het jongensteam nu wel van Mahorokan en zo werden zij derde van Nederland.

De jongens onder de twaalf verloren van Top Judo Amsterdam en vervolgens van Budoschool Gennep. De meisjes tot 15 verloren de eerste wedstrijd van het combinatie team Judo promotie Twenthe en Stichting Judosport Oost, maar wonnen daarna van Buel SPort, Kenamju en het combinatie team Arnhem-Nijmegen. Door deze knappe herkansingsronden stonden ze uiteindelijk om de wedstrijd voor het brons tegen Judo team Zuid Nederland. Helaas voor de Friezen ging deze partij verloren waardoor ze 5e van Nederland werden.