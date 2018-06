Emma Poppe en Vera Smit Fries Kampioen

Bij de Friese Kampioenschappen per toestel zaterdag in Drachten streden vele turnsters uit Friesland in 14 categorieën om de Friese titel op vier verschillende toestellen.

Voor DGC deden veel turnsters mee en niet zonder succes. In de categorie jeugd G leverden twee mooie overslagen over de pegasus Lotus Oost een bronzen medaille op. Ook was er een zilveren medaille voor Djamilla Peeters op het onderdeel brug in de categorie jeugd H.

In de tweede wedstrijdronde was er voor Irit Pais op de balk in de categorie junior F een zilveren medaille. Ook voor Vera Smit was er een zilveren medaille op vloer in de categorie junior G. Fries kampioen werden Emma Poppe in de categorie junior F en Vera Smit in de junior G beide op balk.