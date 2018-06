AV Impala tweede in Triathlon Groningen

Sander van Kammen was de eerste Impalees met een 8 plaats, gevolgd door Rudi Bissels als 13, Bennie Hoeksma als 18 en Stefan de Vries als 30ste. Hiermee behaalde dit team een tweede plaats in deze wedstrijd.

Later dit jaar volgen in de 4 Divisie nog een wedstrijd in Klazienaveen en de finale in Nijmegen.