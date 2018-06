Adonis Drachten wint goud en zilver en brons op OK West

Adonis Sportacrobatiek Drachten heeft dit weekeinde drie medailles behaald op de Open Kampioenschappen West Nederland in Beverwijk.

Adonis Sportacrobatiek Drachten was vertegenwoordigd met 4 teams. Het 4e team draaide mee in de E- jeugd, normaal doen zij mee met de wedstrijden van categorie E-instap. In de ochtend zette het E-senioren trio Kyra Weistra, Manon Boersma en Naomi Douma een prachtige oefening op de mat, wat een mooie derde podiumplek opleverde. Adonis Leek D-jeugd trio Dana Stoker, Elisa Banus en Lian Steenbergen wonnen een zilveren medaille met hun hoge score.

Duo Esrah Ifrassen en Annique Veenstra lieten voor het eerst in de categorie E-jeugd een oefening zien met geheel nieuwe elementen. Dit resulteerde in een heel knappe 7e plek. Aan het einde van dag scoorde het trio Anna Peters, Nynke Timmermans en Thirza van der Veen in de categorie E-jeugd goud met een strakke oefening op de mat.

Zondag was Adonis Sportacrobatiek Leek met 1 team aan de beurt. D-senioren trio Jorijn Jongman, Marit Huizinga en Zjamila Hoebas kwamen net naast het podium op de vierde plaats.