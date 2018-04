In Museum Dr8888 is vanaf zondag 22 april de tentoonstelling Kracht van Karton van Jan Reinder Adema te zien.

De tentoonstelling loopt, samen met de tentoonstellingen Kind van Mondriaan: Siep van den Berg en De Stijl in Straatsburg, tot en met 8 juli 2018.

Kracht van karton Jan Reinder Adema (Suwâld, 1954) is één van de zeldzame kunstenaars die met ribkarton werkt. Geïnspireerd door het werk van Jan Schoonhoven gaat hij in de jaren tachtig aan de slag met karton en ontwikkelt gaandeweg een geheel eigen stijl. Als autodidact wordt hij daarin vooral persoonlijk gestimuleerd door Sjoerd de Vries. Zijn inspiratiebron is de natuur, waarbij thema’s als bomen en landschappen (in binnen– en buitenland, vooral Azië), tot elementen zijn teruggebracht.

Over Jan Reinder Adema Jan Reinder Adema heeft op verschillende plaatsen in Nederland geëxposeerd, onder meer in het Grafisch Museum in Groningen, in Joure en in Italië tijdens de Biënnale van Florence. Werk van Adema is aangekocht door de Friesland Bank, Gemeente Dantumadeel, Stichting Plantein en door vele particulieren. In Damwâld heeft hij een eigen galerie waar vooral werk op papier wordt getoond van nationaal en internationaal bekende kunstenaars.

Deze expositie van Jan Reinder Adema is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Sjoerd de Vries en de kunstenaar zelf.