Popquiz in Iduna

In Poppodium Iduna in Drachten is donderdag 26 april de maandelijkse popquiz.

Aan de hand van muziekfragmenten, beeldfragmenten en algemene vragen kunnen deelnemers het hierbij tegen elkaar opnemen om te bepalen wie DE popkenner van Drachten is. In deze epische popstrijd vallen diverse leuke prijzen te verdienen zoals vrijkaarten voor concerten.

Deelname kan alleen of in teams van maximaal 3 personen. Deelname is gratis. Opgave kan via info@iduna.nl of op de avond zelf aan de bar.

Meer info: www.iduna.nl.