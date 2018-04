Nieuwe betonnen rijbaan op de Splitting open voor het verkeer  

De nieuwe betonnen rijbaan op de Splitting is woensdag opengesteld voor het verkeer. De werkzaamheden aan de weg gaan nog wel even door.

Het heeft lang geduurd voor het beton hard genoeg was om het verkeer toe te laten, dit had te maken met de weersomstandigheden: te koud, te nat. Nu het warm en droog is kan eindelijk ook begonnen worden met het weghalen van het asfalt aan de noordzijde van de rijbaan. Hier moet ook nog wel het nodige gebeuren voordat de smalle rijbaan voor de bewoners klaar is met de daarbij behorende insteekhavens voor de auto’s.

Er komt tevens een fietspad, net als aan de overzijde. Ook de riolering voor het hemelwater word gelijk meegenomen.



Foto's Harry van der Linde