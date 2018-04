Water brengt rust na huiselijk geweld

Initiatiefneemster Marion van der Berg (30) van Elisabeth’s Bootje is zelf een kind van het water. Het gezegde ‘met de paplepel ingegoten’ is bijna letterlijk op haar van toepassing, want ze ging als baby al mee op de zeilboot van haar ouders. Marion: “Zeilen staat voor mij gelijk aan ontdekken. Omdat je jezelf continu verplaatst, is geen tocht hetzelfde. Zeilen betekent ook: ontspanning. De wind in het zeildoek, de warmte van de zon, de geluiden om je heen. Als je op het water bent, kom je echt tot rust.”

Havenmeester

Marion, in het dagelijks leven havenmeester in Lelystad en woonconsulent in Leeuwarden, vertelt hoe het idee voor Elisabeth’s Bootje is ontstaan. “Ik ken vrouwen in mijn directe omgeving die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Warme, zorgzame vrouwen, sterke persoonlijkheden ook. Ik had nooit verwacht dat hén zoiets kon overkomen. Tegelijkertijd heeft het me aan het denken gezet, namelijk hoe mooi het zou zijn om hen dezelfde rust en ontspanning te bieden die ik op het water ervaar.”

Centaur zeilboot

En dan gaat het snel. Elisabeth’s Bootje - de naam is een eerbetoon aan één van de slachtoffers die Marion persoonlijk kent - krijgt in het najaar van 2017 echt gestalte als een kennis die het project een warm hart toedraagt een Centaur zeilboot schenkt. Betty, zoals de boot gaat heten, wordt de komende weken seizoensklaar gemaakt. Het plan is om Betty vervolgens half mei in de vaart te nemen. Aanmeldingen voor een tocht met de zeilboot zullen in de praktijk vooral via het expertise- en behandelcentrum Fier Friesland lopen. Of via de website www.elisabethsbootje.nl. Marion: “In principe is het de bedoeling om er zelfstandig met de boot op uit te trekken. Maar als het zo uitkomt, bijvoorbeeld omdat watersportervaring ontbreekt, kan ik ook een eerste keer meegaan.”

Donateurs

Elisabeth’s Bootje mag zich verheugen in de steun van een aantal donateurs. “Maar extra hulp is altijd welkom,” aldus Marion. “Dat kan zowel financieel als in materiële zin. Zo zijn de zeilen van de Betty behoorlijk op leeftijd. En we zijn nog op zoek naar een volledige dektent, waarmee het mogelijk wordt om er ook eens een weekend met de boot op uit te gaan.”

Albert Einstein

Marion huldigt het principe ‘met elkaar, voor elkaar’, met dat ene doel: een onbezorgde dag bieden aan vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gekregen. Of zoals het visitekaartje van Elisabeth’s Bootje vermeldt: Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow - naar het bekende citaat Albert Einstein.

Tekst: Frank de Olde