Smallingerland doet mee aan Europese traditie

In het kader van het Europese jaar van het Cultureel Erfgoed worden zaterdag door heel Europa handmatig klokken geluid. Ook klokkenluiders in Smallingerland doen mee om aandacht te vestigen op deze traditie. Zaterdag 21 april om 12.00 uur worden de klokken geluid op De Wâldhof.

Klokkenluiders uit Spanje hebben het initiatief genomen voor een gemeenschappelijke Europese luiding. Met deze luiding van kerkklokken, klokkenstoelen en carillons willen ze de aandacht vestigen op de traditie en vaardigheid van het handmatig luiden van klokken.

Ook klokkenluiders in Smallingerland geven gehoor aan de oproep van de collega's uit Spanje. Bij uitvaarscentrum De Wâldhof in Opeinde, staat een klokkenstoel met drie klokken. Op zaterdag luiden de klokken en vertellen de klokkenluiders de aanwezigen over deze klokken en de traditie van het luiden.