Sjoelers: fanatiek én gemoedelijk

Tijdens het NK doet iedereen mee in zijn eigen klasse, vertelt voorzitter Wiebe Menger van de Drachtster Sjoelvereniging. Met een gemiddelde score van 139 punten komt Wiebe zelf uit in de Hoofdklasse Heren B, het op één na hoogste niveau. Wiebes passie voor het sjoelen ontstond twaalf jaar geleden, “eigenlijk als een geintje” zoals hij het zelf zegt. “Twee neven hadden in Gorredijk een club opgericht, gewoon voor de gezelligheid. Daar kwam ik tot de ontdekking dat ik aardig met de sjoelstenen uit de voeten kon, en dat ik het erg leuk vond. Dan raak je enthousiast en word je serieuzer. Vandaar dat ik op een gegeven moment ben overgestapt naar de vereniging in Drachten.”

Sjoelbond

De vraag of sjoelen als sport kan worden aangemerkt, beantwoordt Wiebe met een krachtige bevestiging. “Sjoelen is een officiële sport! We hebben onze eigen bond (de Algemene Nederlandse Sjoelbond, red.), iets wat bijna niemand weet. En vergis je niet: de sjoelsport wordt fanatiek bedreven!”

Toch is sjoelen natuurlijk vooral bekend als gezelschapsspel. Wiebe: “In de meeste Nederlandse huizen is wel een sjoelbak te vinden. Vaak komt die maar een paar keer per jaar op tafel. Met Kerst bijvoorbeeld, en met Oud en Nieuw. Ik denk dat het sjoelen ook op die manier is ontstaan: als tijdverdrijf voor de donkere dagen, een spel waar iedereen aan mee kan doen.”

Bestuurslid Aaltje Dijkstra, met een gemiddelde van 138 punten in Barneveld uitkomend in de hoogste damesklasse, onderschrijft dat het er fanatiek aan toegaat tijdens sjoelwedstrijden. Maar er is ook een andere kant, betoogt ze: “De sjoelwereld is vrij klein. Op toernooien kom je vaak dezelfde mensen tegen. En wat opvalt: de sfeer is altijd joviaal en gemoedelijk. Nooit een wanklank. Iedereen straalt vooral heel veel plezier uit.”

Ledenwerfacties

Met zestien leden is de Drachtster Sjoelvereniging de grootste sjoelclub in Drachten. Het oudste lid is 77 jaar, het jongste 27 (Aaltjes zoon Geoffrey). “Er is een tijd geweest dat we over de veertig leden hadden,” vertelt Aaltje. “In die tijd hadden we zelfs jeugdleden. Helaas zijn jongeren nu nauwelijks nog voor de sjoelsport te interesseren. We hebben het geprobeerd met ledenwerfacties via Facebook en flyers, maar dat leverde weinig op. Er is gewoon teveel concurrentie van andere bezigheden.”

Aaltje en Wiebe zijn iedere vrijdagavond te vinden in wijkcentrum De Kouwe, waar ze twee maal tien bakken sjoelen. Wiebe: “Tijdens een wedstrijd sjoel je altijd tien verschillende bakken. Elke bak is anders, de ene is stroef, de andere juist heel glad. Dat maakt de uitdaging er natuurlijk alleen maar groter op, want de gladheid bepaalt hoe hard of ‘dun’ je moet sjoelen.”

Naast de verenigingsavond staan de twee bestuursleden ook thuis regelmatig achter de sjoelbak. Aaltje: “Ik ben net terug uit de lappenmand, dus de afgelopen periode was vrij rustig. Maar er is een tijd geweest dat de bak elke dag wel een keer op tafel kwam.”

Pieken op juiste moment

Naast Aaltje en Wiebe hebben de volgende leden van de Drachtster Sjoelvereniging zich geplaatst voor het NK: Harm Zoutman (Hoofdklasse Heren A), Bert van der Horn (klasse C), Geoffrey Dijkstra (klasse D), Anna Carina Zoutman (klasse E) en Heidi Meinders (klasse F).

Maken de Drachtster deelnemers een kans op de Nederlandse titel? Wiebe: “Dat is niet te voorspellen. Tijdens zo’n kampioenschap gaat het erom dat je op het juiste moment piekt. Maar goed, we vertrekken zaterdag in principe met twee auto’s vol potentiële prijswinnaars naar Barneveld.”