Open dag bij dierenasiel en dierenambulance Drachten

Dierenasiel De Swinge en Dierenambulance De Wouden houden zaterdag 21 april gezamenlijk een open dag op het Grasland nummer 114 in Drachten.

Belangstellenden kunnenvan 11.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen achter de schermen van het dierenasiel.

De medewerkers van de dierenambulance showen graag hun nieuwe dierenambulance en Animal Rescue Vehicle, en geven uitleg over hun werkzaamheden. Het is ook mogelijk om honden en katten te laten chippen en registreren.

Ook zijn er diverse snuffelkraampjes op het terrein aanwezig en kunnen kinderen zich laten schminken. Bezoekers krijgen een goodiebag mee met verrassingen voor de hond of kat (op is op). En krijgt u een goodiebag mee met diverse verrassingen voor uw hond of kat(op=op).