Jarige Poiesz trakteert op mega oranjekoek

Poiesz supermarkten bestaat komende donderdag 95 jaar. Om dit te vieren is er maandag in het Poiesz-distributiecentrum in Sneek een mega-oranjekoek hemaakt, van maar liefst 9,50 meter in het vierkant. Deze oranjekoek is verdeeld over alle 69 filialen, die de stukjes op hun beurt weer mogen uitdelen bij diverse zorginstellingen. Poiesz Drachten-Centrum trakteerde dinsdagmorgen bij de Warrenhove en bij zorginstelling ‘t Swin.