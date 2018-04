Informatiebijeenkomst over diabetes beweegkuur

In de praktijk van Fysio Bakker in Drachten vindt dinsdag 24 april van 19.30 tot 20.30 uur een informatieavond plaats voor mensen die meer willen weten over de diabetes beweegkuur.

Fysiotherapeut Redmer Bijlsma (Fysio Bakker) en Sybren van der Meer (diëtistenpraktijk SVDM) bundelen hun krachten voor deze doelgroep met Diabetes. Tijdens de informatieavond wordt uitgelegd waar de beweegkuur uit bestaat en hoe de samenwerking verloopt.

Sinds enige tijd is de beweegkuur actief. Alle deelnemers die de beweegkuur van twaalf weken hebben afgemaakt, zijn drastisch verminderd in medicijngebruik of zijn zelfs volledig van de medicatie af. Verder hebben ze een betere leefstijl door de gegeven adviezen tijdens de beweegkuur, zodat de kans op terugval minder groot is.

De bedoeling van de beweegkuur is om de gevolgen van diabetes om te keren, dan wel te beïnvloeden. Vooral bij diabetes type 2 is er veel winst te behalen wat betreft medicijngebruik. Het minderen van medicijnen scheelt voor iedereen in de kosten. Ook is de verandering in een actievere leefstijl het middel om meer klachten te voorkomen. Het verlagen van de bloedsuikerspiegel is het doel van de beweegkuur.

Tijdens de beweegkuur worden voortdurend metingen en testen gedaan om inzicht te krijgen in de resultaten. Deze worden besproken met de deelnemer en eventueel zijn betreffende huisarts en/of diabetes verpleegkundige. De gegevens van de start van het programma worden vergeleken met het eindresultaat. Het programma wordt volledig vergoed door uw aanvullende zorgverzekering.