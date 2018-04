Boeken die je een spiegel voorhouden

In ‘Verzwegen verleden’ vindt de Groningse studente Emma Bosgra in de kelder van haar hospita een koffer met een dagboek. Via dat dagboek wordt Emma meegezogen in het leven van Bärbel Laubach, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Duitse stadje Oranienburg woonde - vlakbij concentratiekamp Sachsenhausen.

Het idee voor het verhaal is ontstaan na een bezoek aan Sachsenhausen, vertelt Marijke. “Ik vroeg me af hoe het mogelijk is dat mensen zo willoos achter een monster als Hitler zijn aangelopen. En tegelijkertijd: zou zoiets in onze tijd opnieuw kunnen gebeuren? Hoe zouden wij daarop reageren? Dat zijn vragen die me intrigeren.”

Onzeker

Marijke kampte in 2010 met de gevolgen van een burn out. Haar therapeute adviseerde haar om een bezigheid te vinden waarin ze zich volledig in kon verliezen. Op die manier ontstond het idee om te gaan schrijven. Toch duurde het nog tot halverwege 2012 voordat het schrijfproces echt op gang kwam.

“Ik was erg onzeker over mezelf,” vertelt Marijke over die periode. “Een boek schrijven, kón ik dat wel? Vroeger, op school, vond ik het heerlijk om opstellen te schrijven. Jammer genoeg kreeg ik vooral te horen wat ik fout deed. Ik ben Friestalig opgevoed en vond de Nederlandse grammatica best lastig. Als je dat iedere keer terugkrijgt, werkt dat heel demotiverend.”

Diamant

Na een schrijfcursus vond Marijke voldoende moed om met haar eerste verhaal aan de slag te gaan. Al vrij snel lagen er 600 A4-tjes op tafel. Marijke: “Ik zag wel in dat ik fors moest gaan schrappen. Gelukkig maar, want het resultaat is er veel beter op geworden. Ik vergelijk het schrijven altijd met het bewerken van een diamant: in het begin heb je een ruwe steen, maar door te gaan slijpen wordt de diamant steeds mooier.”

Dilemma’s

Marijkes romandebuut verschijnt in het najaar van 2015: ‘Bittere erfenis’. Het verhaal draait om schimmige organisaties die in alle lagen van de maatschappij zijn geïnfiltreerd om een nieuwe wereldorde te vestigen. Een orde die wel erg veel lijkt op het regime van de Antichrist.

Marijke: “In al mijn boeken vind je iets van mijn christelijke achtergrond terug. Maar zónder prekerig te zijn. Ik wil niet belerend overkomen. Iedereen worstelt zijn leven met dilemma’s, met vragen. Mijn romanpersonages ook, maar niemand heeft zoveel wijsheid om het antwoord op al die vragen te weten.”

Spiegel

Marijke wil met haar boeken vooral stof tot nadenken bieden. Haar lezers een spiegel voorhouden. Dat geldt ook voor de Vlinderdans-trilogie, waarin het onderwerp misbruik centraal staat. “Ik heb met mensen gesproken die met misbruik te maken hebben gehad. Daar heb ik veel van geleerd. Zoals ik ook geleerd heb van de periode waarin ik een burn out had. Het heeft me geholpen om op een andere manier naar dingen te kijken. Om niet allerlei zaken klakkeloos aan te nemen.”

Ondertussen staan er al weer verschillende nieuwe projecten in de steigers, waaronder een roman over de eerste kruistochten. En er is meer. Zo verzorgt Marijke lezingen en overweegt ze om een schrijfcursus te geven. “Mensen vragen me regelmatig om schrijftips. Daar zou ik best een workshop over kunnen geven. Lijkt me heel leuk om te doen!”

Tekst: Frank de Olde