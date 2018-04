Tentoonstelling Pollack Jan Radersma in Hoogenbosch

In Galerie Hoogenbosch is tot en met 13 mei de tentoonstelling Fred Pollack en Jan Radersma te zien.

Fred Pollack (Enschede 1943) woont en werkt in Garnwerd (Groningen). Hij werkt, gedreven door een sterke scheppingsdrang, gestaag aan een omvangrijk oeuvre.

Pollack werkt niet met een vooropgezet plan of beeld, zijn werk is gelaagd als gevolg van een intuïtief proces van geconcentreerd toevoegen en weghalen totdat er een resultaat is bereikt waarbij alles op zijn plaats valt. Dit resultaat wordt niet bepaald door esthetische overwegingen, maar door het vinden van de juiste gevoelswaarde.

In het recente werk van Fred Pollack lijkt deze gevoelswaarde zichtbaarder en ontstaan er ook meer figuratieve elementen in zijn werk.

Pollack geeft zijn schilderijen bijna nooit titels. ,,De kijker moet bij het verkennen van mijn composities dezelfde vrijheid voelen die ik bij het schilderen had”, verklaart hij.

Jan Radersma (Indonesië 1948) woont en werkt in Oirschot. Hij zet vormen in het landschap om naar een werk dat balanceert op de grens van abstractie en figuratie, in dit overgangsgebied ontstaat werk waarin zowel het landschap als de abstracte vorm volwaardig naast elkaar staan.

In de landschappen verschuift het licht van dag naar nacht.

In de geschilderde stemmingen kan de beschouwer zijn eigen herinneringen beleven en net als de schilder zijn eigen ruimte zoeken tussen de dwarse lijnen en onvermoede paden.