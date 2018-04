Jasja de Vries blijft hoofdtrainer KC de Pein

Het vlaggenschip van de Pein zal na dit seizoen afscheid nemen van enkele vaste waardes zoals Hendrike Veenstra (aanhoudend blessureleed), Koop van der Velde (stopt met korfbal) en voorlopig Dagmar De Wit-Rozema die inmiddels al niet meer aansluit wegens een aanstaand moederschap.

De Pein is er echter van overtuigd dat het wegvallen van deze bepalende schakels juist kansen biedt voor doorgroeiende spelers uit de huidige jonge selectie en doorstromende talentvolle junioren. De Pein is op het veld nog volop in de strijd om direct lijfsbehoud in de derde klasse in dit veldseizoen.

Het technisch kader zal verder bestaan uit Dennis de Wit, die de coaching van De Pein 2 komend seizoen wederom verzorgt. Door de overgang van de juniorengroep zal er een extra seniorenteam opgezet worden die zich positioneert tussen de selectie en het huidige derde team. Dit team sluit aan bij de selectie voor wat betreft trainingen en wedstrijden.