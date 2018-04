Echtpaar uit Drachten viert 65-jarig huwelijk

Jan Egbert de Boer werd geboren op 24 januari 1929 in Donkerbroek. Hij ging hier naar de lagere school, en daarna naar de mulo in Oosterwolde. Later werkte hij onder andere bij een bank in Oldeberkoop, en op kantoor van de zuivelfabriek in Makkinga.

Ook heeft hij als administratief medewerker gewerkt bij onder meer de vereniging van Grasdrogerijen en de vereniging van Huishoudonderwijs. Van zijn 65ste tot zijn 85ste was hij vrijwilliger bij de kinderboerderij.

In Oosterwolde liggen de wortels van Antje van Nijen. Zij werd geboren op 24 maart 1927. Na de lagere school ging ze naar de modevakschool. Daarna werkte ze als coupeuse. Ook gaf ze les op de Landbouw Huishoudschool in Sint Anneparochie, Gorredijk en Surhuisterveen.

De eerste achttien jaar van hun huwelijk woonde het echtpaar op verschillende plaatsen in Leeuwarden. Inmiddels wonen ze al bijna vijftig jaar in Drachten.

Jan is zoals hij zegt huisman en Antje zorgt voor het eten. Het echtpaar heeft zelf geen kinderen, maar wel al vijftig jaar een pleegzoon. Beiden verkeren nog in redelijke goede gezondheid.

Vanmiddag rond 13.00 uur brengt burgemeester Tom van Mourik namens de gemeente een bezoekje aan het echtpaar om hen te feliciteren.

Foto en tekst: Harry van der Linde