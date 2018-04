Medailles voor turnsters DGC

De plaatsingswedstrijden voor het FK in wedstrijdgroep 4 vonden afgelopen weekend plaats in Nieuwehorne. Vijftien dames van DGC deden mee.

Daisy Han van der Spoel, Dian van Kuijk en Djamilla Peeters startten op de zaterdagochtend in de eerste ronde. Dian werd derde al viel ze op de brug en bij de balk. Maar op de vloer had ze genoeg reserves opgebouwd en werd toch nog derde met de hoogste score op de balk en vloer. Daisy en Djamilla eindigden niet op het podium.

Loïs From was de enige deelnemer van DGC in de categorie Junior niveau G. Ze werd 15e over vier toestellen

Marit Blom, Mare Baron en Merel de Vries zaten met z’n drietjes in wedstrijdronde 3. Brug was voor Mare en Marit geen enkel probleem, maar toen de balk in zicht kwam namen de zenuwen toe.

Beide dames keken erg op tegen de radslag, en redden het ook beiden niet om deze te landen op de balk. De arabier flik flak van beide dames was daarentegen netjes. Marit werd 10e en Mare 5e.

Merel maakte een rustige balkoefening en turnde netjes. Met de hoogste scores op vloer en balk werd Merel de beste in jeugd D1. Daarmee is ze zeker van een plaatsje op het FK op 9 juni in Drachten.

Rebecca Mook deed mee in de categorie Senior G. Ze had heel hard getraind voor de balk en dit ging op de wedstrijd vlekkeloos. Voor de vrije oefening behaalde ze de tweede score. Uiteindelijk werd ze net vierde.

In de categorie pupil2 D1 deden vandaan Ivye Ovbiagbonhia en Noa de Boer zondag mee. Noa turnde bijna een perfecte oefening met een goede radslag. Ze werd op dit toestel én brug tweede. Doordat een element op de vloer mislukte, zakte ze naar de zevende plaats.

Op brug heeft Ivye wel een extra element geturnd, en op balk had ze met de radslag een val. Ze heeft deze score toch op weten te halen tot een vierde plaats in het totaalklassement. En omdat het een groot wedstrijdveld betrof, kreeg ze een bronzen medaille.

Op de andere baan waren de dames Lotus Oost, Alyssa Krans en Bente Halma aan zet. Lotus heeft hard getraind voor de vloer en deze oefening zag er ook prachtig uit. De hoogste score behaalde Lotus op de sprong. Uiteindelijk werd ze 11e.

Bente keek erg tegen de sprong op. Uiteindelijk heeft ze toch gewoon twee keer overslag gesprongen en werd ze 15e.

Alyssa Krans was ook zenuwachtig voor sprong. Ze heeft op brug salto alleen gedaan en ook bij de balk ging het keurig. Ze werd zevende.

In de laatste ronde van de dag was het nog de beurt aan Yentl Koops en Vera Smit. Vera mocht openen op vloer en liet een oefening zien met een huizenhoge arabier salto en deze oefening werd dan ook beloond met de hoogste score.

Brug is haar grootste struikelblok maar ook hier turnde ze naar een vierde plek. In het eindklassement werd ze uiteindelijk tweede.

Yentl Koops had vrijdag tijdens de training voor het eerst de overslag met plank gesprongen en vond dit nog best wel spannend. Uiteindelijk ging het heel goed en met nog een tweede plek op balk mag ze met een zevende plaats met een tevreden gevoel terugkijken op haar wedstrijd.