Drie punten erbij voor Gorredijk

Wijster nam de aftrap, speelde de bal gelijk diep en de voorzet werd simpel binnengetikt. De klok stond op dat moment op 30 seconden.

De volgende aftrap werd genomen, de bal belandde wederom in de defensie van Gorredijk die een corner moesten weggeven. Die werd strak genomen. De vrijstaande spits mocht ongehinderd binnenkoppen. Zo was de stand na twee minuten 0-2.

Gorredijk herpakte zich echter snel. In de 4e minuut werd een voorzet van Tristan Bijlsma door Mart van der Tuin binnen getikt: 1-2. Voor Mart was dit zijn 100ste doelpunt in dienst van VV Gorredijk.

Wijster had deze middag geen boodschap aan dit soort mijlpalen. Het ging door waar het mee begonnen was: Gorredijk overrompelen. In de 31e minuut was er een snelle tegenstoot en kwamen de bezoekers zelfs met 1-3 voor.

In de 39e minuut zette aanvoerder Bergsma een aanval op. De voorzet werd nog door de hand van de goalie beroerd maar daar was Mart weer om de vallende bal simpel binnen te tikken en voor de rust de score op 2-3 te zetten.

Na de thee schroefde Gorredijk gelijk het tempo op. In de 64ste minuut werd een voorzet van rechts door Tristan Bijlsma het doel in geschopt: 3-3.

Gorredijk had nu echt de smaak te pakken. Het schot van Jesmer de Vries werd vlak voor de goal nog beroerd door centrale verdediger Jorrit Bijker. Voor het eerst deze middag stonden de Blauw-Witten aan de positieve kant van de score: 4-3.

De defensie van Wijster was op dat moment geheel ontregeld. Het was wederom Mart van der Tuin die, na een voorzet van Bas van Veen zijn derde goal deze middag kon bijschrijven en de stand naar 5-3 tilde.

In de 77ste minuut tilde Bas van Veen de score naar 6-3. Jesmer de Vries maakte er in de 80ste minuut 7-3 van.

Tekst: Boy Willems