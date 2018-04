„We kunnen ons verdriet een plekje geven”

Bij voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger in Nationaal Park De Alde Feanen, onthulden ze samen met andere genodigden de zwaluwhaven. Ook openden zij de expositie ‘Geraakt! de laatste vlucht van Lancaster R5682’ in het bezoekerscentrum in Earnewâld.

Nabestaanden en andere genodigden plaatsten twaalf aluminium kokers in evenveel nestgaten. De kokers, gemaakt van het schroot van het vliegtuig, bevatten een persoonlijke boodschap voor de toekomst die door de diverse familieleden en genodigden werden opgelezen.

De kokers werden geplaatst in de volgorde waarop de bemanning in die nacht in september 1942 uit het brandende vliegtuig sprong. Voor de nabestaanden een emotioneel moment. Met het plaatsen van de kokers konden zij de crash en daarmee het verlies van hun vaders en grootvaders een plek geven.

Francoise Bouchard-Cooper: “Ondanks het feit dat mijn oom James Francis Cooper nog steeds is vermist, kunnen wij door de ceremonie ons verdriet een plekje geven. Hij is zo mooi geëerd.”

Naast de nabestaanden plaatsten ook twee bewoners uit Warten en Earnewâld een koker, net als kinderen van de basisscholen uit beide dorpen en de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation.

De commissaris van de Koning drs. Brok sloot de ceremonie af door het plaatsen van de laatste koker. Hij refereerde aan de 73ste Bevrijdingsdag van Fryslân-Leeuwarden. ,,Dankzij de inzet van de bemanningsleden kunnen wij ieder jaar op 15 april in Fryslân onze bevrijding vieren.”

Voor de provincie Fryslân was dit moment tevens de symbolische afronding van de sanering en herinrichting van de voormalige vuilstortplaats.

Erica Bridgeman, de achterkleindochter van bemanningslid Philip James Bridgeman, wist iedereen te raken met een lied dat zij schreef op een gedicht van haar overgrootvader. De vader van Philip James Bridgeman maakte dit gedicht voor zijn zoon toen die in een krijgsgevangenkamp zat.

Witte duiven

Bij bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld opende gedeputeerde Michiel Schrier later op de middag de expositie ‘Geraakt! de laatste vlucht van Lancaster R5682’. “We moeten ons realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat we in vrijheid leven. Daarom eren wij deze zeven moedige mannen.”

Nathan en Vivien Siggins, de achterkleinkinderen van bemanningslid Neal Douglas Mullins, lieten samen met vier basisschoolkinderen zeven witte duiven vrij. De duiven symboliseren vrijheid en staan voor de zeven bemanningsleden die hun leven gaven voor dit groot goed.

Open week

Tot en met 20 april is het voor iedereen mogelijk om een rondvaart langs de Zwaluwhaven te maken. Voor meer informatie en boekingen kijk op www.itfryskegea.nl/vaarexcursies.

Deze week presenteert historicus Meindert Schroor zijn boek ‘ALD DWINGER. Van vuilstort tot natuurdomein’. Dit is op donderdag 19 april om 19.30 uur op Buitenplaats It Wiid te Earnewâld.

De expositie in het bezoekerscentrum blijft vijf jaar. De toegang is gratis.