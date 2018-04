In Museum Dr8888 is vanaf 22 april de tentoonstellingen De Stijl in Straatsburg en Kind van Mondriaan: Siep van den Berg te zien

Het museum presenteert naast een overzichtstentoonstelling van de Friese kunstenaar Siep van den Berg, ook een tentoonstelling met ontwerpen van o.a. de Aubette van Theo van Doesburg. Beide tentoonstellingen vinden plaats in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 en zijn te zien tot en met 8 juli 2018.

Kind van Mondriaan: Siep van den Berg

Museum Dr8888 presenteert een grote overzichtstentoonstelling van de Friese kunstenaar Siep van den Berg. Van den Berg volgde de avondopleiding Tekenen en Schilderen aan Academie Minerva in Groningen. Zijn stijl ontwikkelde zich van het naturalisme via het kubisme naar het constructivisme. Hij onderging grote invloed van De Stijl en van De Ploeg kunstenaar H.N. Werkman. Deze tentoonstelling over het ‘kind van Mondriaan’, zoals hij zichzelf noemde valt samen met de viering van 100 jaar De Ploeg. In de tentoonstelling zijn meer dan zestig werken van Van den Berg te zien, van hele vroege werken tot een van de laatste werken.

Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij de intensieve samenwerking met Simon van Deinum, die de omvangrijke biografie over Siep van den Berg Dichter bij Siep heeft geschreven.

De Stijl in Straatsburg

De tentoonstelling De Stijl in Straatsburg concentreert zich op de Aubette en andere ontwerpen van Theo van Doesburg in Frankrijk. Het interieur van de Ciné-dancing en Restaurant Aubette werd door hem in 1928 ontworpen samen met Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp. Van Doesburg kon op monumentale schaal zijn ideeën over kleur in architectuur kwijt: de Aubette wordt daarom ook wel de Sixtijnse kapel van het modernisme genoemd. Naast de ontwerpen van de Aubette toont het museum ook andere ontwerpen van Van Doesburg in Frankrijk. Bijzonder is de reconstructie van het Bloemenkamertje naar ontwerp van Van Doesburg, een echte primeur.

Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij de samenwerking met Mariël Polman, projectleider De Stijl - Kleur in modernistische gebouwen, stagebegeleider RCE en docent aan de UvA.

Tentoonstelling De Stijl in Straatsburg en Kind van Mondriaan: Siep van den Berg

Plaats: Museum Dr8888, Drachten

Datum: 22 april – 8 juli 2018

Prijs: € 8 + € 2 toeslag