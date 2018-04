Lammetjesdag Bakkeveen

In de schaapskooi van It Fryske Gea op het Mandefjild Bakkeveen is zondag 22 april de Lammetjesdag.

Dit lentegevoel wil de natuurorganisatie graag met iedereen delen, tijdens Lammetjesdag, op zondag 22 april. Jong en oud is van 12-16 uur van harte welkom! Een ideale mogelijkheid om te genieten van de pasgeboren lammetjes, de natuur en de vele leuke activiteiten. Opgeven is niet nodig, geïnteresseerden kunnen gewoon gezellig langskomen! Parkeren kan bij Nieuw Allardsoog aan de Jarig van der Wielenwei 6 in Bakkeveen.

Er valt deze dag veel van de natuur te genieten. Naast een kraambezoek aan de lammetjes in de schaapskooi, worden op het feestterrein verschillende leuke activiteiten georganiseerd. Zo vinden er op vaste tijden demonstraties schapendrijven plaats, wandelexcursies en ponyrijden. Daarnaast kan er de hele middag worden deelgenomen aan de doorlopende activiteiten, zoals broodjes bakken bij vuur, knutselen in de tent, schaapscheren, het springkussen of wat lekkers eten op het terras. Genoeg redenen voor een bezoekje aan de schaapskooi en de mooie natuur rondom Bakkeveen!

Dagprogramma

13.00 uur – demonstratie schapendrijven

13.30 uur – wandelexcursie (startlocatie: aan het begin van de route naar de schaapskooi

13.30 – 15.00 uur – ponyrijden

14.00 uur – demonstratie schapendrijven

14.30 uur – wandelexcursie (startlocatie: aan het begin van de route naar de schaapskooi

15.00 uur – demonstratie schapendrijven

Doorlopende activiteiten (gehele middag)

Lammetjes kijken – Braakballen pluizen – Broodjes bakken – Knutselen – Schminken – Schaapscheren – Springkussen – Vilten – Wolspinner – Eendenkorf vlechten – Zelf hout zagen

Meer informatie en plattegrond is te vinden op www.itfryskegea.nl