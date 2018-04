Friese uitvoering Die Schöpfung van Haydn

In de Kruiskerk in Burgum wordt zondag 22 april om 15.30 uur De Skepping uitgevoerd door Kamerkoor Con Amore Musica uit Bolsward.

In de Gasthuiskerk van Bolsward gaat op 21 april om 20.00 uur De Skepping, de Friese uitvoering van het oratorium Die Schöpfung van Joseph Haydn in première. Een dag later, op 22 april vanaf 15.30 uur wordt De Skepping opnieuw uitgevoerd, nu in de Kruiskerk in Burgum. Uitvoerenden zijn het Kamerkoor Con Amore Musica uit Bolsward en Friestalige solisten: Tetsje van der Kooi, Maarten Romkes en Ben Brunt, onder leiding van artistiek leider en dirigent Gerben van der Veen.

Het is in tweeërlei opzicht een première. Klaas Hoek schreef een nieuwe bewerking voor harmonium en piano en schrijver Eppie Dam maakte een Friese vertaling van de oorspronkelijke tekst.

Uniek project

Klaas Hoek is afgestudeerd in Leuven op 19e eeuwse bewerkingen van grote koorstukken. In de tijd was het gebruikelijk om van orkeststukken een bewerking te maken voor harmonium en piano. Van der Veen: ,,Naast dat het veel voordeliger was, zijn deze twee instrumenten ideaal als koorbegeleiding, niet alleen vanwege het volume maar vooral ook omdat de combinatie alle mogelijkheden biedt qua kleur, harmonische ondersteuning, ritmiek en levendigheid. Als een orkest een beetje stevig aan zet heeft het koor soms moeite er bovenuit te komen. Datzelfde geldt voor een orgel. Toen ik hoorde dat Klaas deze bewerking had gemaakt, raakte ik geïnteresseerd.

Eppie Dam had Van der Veen ooit zijn vertaling van Die Schöpfung laten zien en die hoefde dan ook niet lang na te denken om deze bewerking en vertaling samen te voegen om zo te komen tot een uniek project. Dam en Van der Veen kenden elkaar al van eerdere samenwerkingen, zoals de Matteuspassy, die in maart in Ostfriesland en Heerenveen met veel succes is opgevoerd. Van der Veen: ,,In De Skepping blijft Eppie, in tegenstelling tot de Matteuspassy, zo dicht mogelijk bij het origineel. Dat kan hij als geen ander. En voor mij, als Fries in ieren en synen, voelde de tekst meteen vertrouwd.’’

Ontstaan

Het oratorium ontstond tussen oktober 1796 en april 1798. Het is een werk voor koor, orkest en drie zangsolisten (sopraan, tenor en bas) en beschrijft en illustreert muzikaal het scheppingsverhaal volgens het Bijbelboek Genesis.

In het eerste deel wordt de schepping van het licht, de aarde, de hemellichamen, het water, het weer en de planten gevierd. In deel 2 wordt de schepping van de dieren in de zee, de lucht en op het land en uiteindelijk de mens bejubeld. In het 3e deel verschuift de aandacht naar de Hof van Eden en verhaalt over Adam en Eva in het Paradijs.

Haydn werd tot het schrijven van dit grote werk voor koor en orkest geïnspireerd tijdens zijn reizen naar Engeland. Hij hoorde daar het oratorium van Händel Israel in Egypt dat veel indruk op hem gemaakt moet hebben. Hij was 65 jaar toen hij het werk componeerde.

Het van huis uit Friestalige kamerkoor Con Amore Musica uit Bolsward is een koor dat de zangkunst op een zo hoog mogelijk niveau wil beoefenen. Het repertoire beslaat muziek van Middeleeuwen tot hedendaags en van a capella tot begeleid.

Uitvoerenden: – Kamerkoor Con Amore Musica o.l.v. Gerben van der Veen – Tetsje van der Kooi – sopraan – Maarten Romkes - tenor – Ben Brunt - bas – Klaas Hoek – harmonium – Mariëtte Hornsveld – piano m.m.v.: – tekst Eppie Dam – Fryske tekst onder arrangementen Sjouke Bruining.

Kaarten à 18 euro zijn in de voorverkoop te bestellen via info@conamoremusica.nl.

Aan de kerk: 20 euro