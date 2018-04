Verwarde man dreigt met mes

De politie heeft zaterdagmiddag een inval gedaan in een woning aan de Stelpswyk in Drachten.

De 34-jarige bewoner was het niet eens met een buurtfeest, dat was aangekondigd met flyers.

De Drachtster had aangegeven een abrupt einde te willen maken aan het feest met een steekpartij. Dat was voor de politie reden om naast de basispolitie ook een ondersteuningsgroep met een arrestatie-eenheid in te zetten.

De eenheid is onder dekking van een schild de woning binnengegaan, waarna de verdachte kon worden aangehouden. De man had tijdens zijn aanhouding meerdere messen is zijn broekband zitten. De verdachte is overgebracht naar het bureau, hij maakte een verwarde indruk.

Agenten kennen de man van eerdere conflicten en gaan een zorgtraject voor de man in te zetten.