EARNEWÂLD - In Nationaal Park de Alde Feanen is zaterdag 21 april van 19 - 21 uur een vaarexcursie reeën spotten.

Zoek je verrekijker op en geniet al varend van de Friese natuur in de avond onder leiding van de enthousiaste natuurgids Haaije Statema. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 20 april om 15 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0511 - 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- en niet-leden betalen € 8,-.

Grote bruine ogen, soepele sprongen en een wit staartje en toen was hij weg. Een prachtig dier dat met soepele sprongen tussen het riet verdwijnt. In Nationaal park De Alde Feanen zie je vaak groepjes reeën, maar om ze goed te zien moet je erg stil zijn. Ze hebben mensen zomaar in de smiezen en sprinten dan snel weg. Vanaf de excursieboot varen we stil door het laagveengebied. Vanaf het dek heb je een weids uitzicht over het gebied, dit biedt de ultieme kans reeën te spotten zonder dat de dieren ons horen of zien.

Volop natuurbeleving

Wist je dat de Alde Feanen grotendeels via water te bereiken is? Een echt vaargebied dus. Des te meer reden om aan boord te stappen van excursieboot ‘De Blaustirns’. Varend op zonne-energie geniet je in alle stilte van de natuur. En vergeet ook niet een warme jas en verrekijker mee te nemen. Vanaf het open bovendek is het uitzicht prachtig. Zit je liever binnen? Beneden zit je comfortabel aan de beleeftafels, beplakt met grote omgevingskaarten, planten, dieren, vissen en vogels die je onderweg tegenkomt. Zo mis je niks!