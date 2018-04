Rommelmarkt en autowasactie voor Samenloop voor Hoop

In de loods bij bouwbedrijf Swart in Eastermar wordt zaterdag 21 april een rommelmarkt gehouden voor de Samenloop voor Hoop Eastermar 2018.

Op zoek naar dat ene kopje voor je servies of die ene seventies tafellamp? Kom dan op zaterdag 21 april a.s. van 9.00 tot 14.00 naar de rommelmarkt in de loods bij bouwbedrijf Swart, Grote Hornstweg 19-D in Eastermar. In het laatste uur wordt een aantal bijzondere kavels geveild. Bij de rommelmarkt kunt u soep en een broodje knakworst eten en / of genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers. Deze rommelmarkt wordt georganiseerd door team de Trochsetters, dat daarmee zoveel mogelijk geld hoopt op te brengen voor onderzoek naar kanker. Deze activiteit staat dan ook in het teken van de Samenloop voor Hoop Eastermar 2018.

Vooraf kunt u, als u dat wilt, uw auto laten wassen. Dit kan voor It Betterskip, E.M. Beimastrjitte 69 in Eastermar. Ook hiervan is de opbrengst voor KWF.