De PKN-gemeente Beetsterzwaag houdt zaterdag 21 april van 9 tot 12 uur een grote rommelmarkt in de Ontmoetingskerk te Beetsterzwaag, ingang Vlaslaan.

Er is een groot en gevarieerd aanbod van spullen. De opbrengst gaat naar diverse goede doelen. De toegang is vrij en er is volop gratis parkeergelegenheid.