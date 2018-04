Prince Tribute Band in De Lawei

In de Lawei in Drachten is zaterdag 21 april de Prince Tribute Band te zien.

Op 21 april 2016 is het exact twee jaar geleden dat Prince overleed. Zijn dood kwam als een grote schok.

De PRINCE TRIBUTE BAND is toen spontaan ontstaan. Een aantal Nederlandse topmuzikanten kreeg het verzoek om te spelen op de herdenking van deze legende. Aangezien Prince een belangrijke rol in hun muzikale leven speelt en speelde, twijfelden ze geen moment om hun inspirator te eren. Voor sommigen was hij zelfs de aanleiding om muziek te gaan maken. De muzikale klik tussen de bandleden bleek magisch en het gerucht dat er een geweldige PRINCE TRIBUTE BAND was ontstaan, ging als een lopend vuurtje. In korte tijd werden veel optredens geboekt.

De muzikanten zijn stomend, funky en van een ongelofelijk hoog muzikaal niveau! Zij durven het aan om het hoogstaande muzikale niveau en de live performances van Prince aan te gaan. Het gaat hier om de energie, finesse en improvisaties waar Prince zo sterk in was. Van Kiss tot Controversy en van 1999 tot Cream, de hits komen allemaal voorbij. De band wil Prince nadrukkelijk niet imiteren, maar een hommage brengen aan de man en zijn muziek, in de geest van zijn genie.

De line-up bestaat uit drie vocalisten. Rasmuzikant, singer-songwriter en performer pur sang David Dam deed met succes mee aan The Voice of Holland 2014. Kris Rietveld die met een 9,5 afstudeerde aan het Utrechts conservatorium is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekscene (Alain Clark). Singer-songwriter Jessy Hay is de muzikale leider van de PRINCE TRIBUTE BAND. Hij studeerde cum laude af als gitarist en speelt onder meer bij Ruth Jacott en Big Black & Beautiful. Toetsenist Anan den Boer is bekend van Kane en Alain Clark. De ritmesectie bestaat uit bassist Nick Kamphuis (Charl Delemarre en The Voice-winnares Maan) en drummer Willem van der Krabben (Jett Rebel, Tim Akkerman en anderen). Marc Mangin en Efe Erdem vormen samen de blazers sectie. Efe speelt onder meer bij Re:Freshed Orchestra en zangeres Anouk. Marc Mangin ging al naar het conservatorium van Parijs toen hij elf jaar was en studeerede tevens de prestigieuze Berklee School of Music en speelt onder meer bij TenTemPiés en bij de Spraakmakende concertserie 'ConFuse'

Op zaterdag 21 april is het theaterconcert te zien in de De Lawei in Drachten. Het is een staconcert dus er kan gedanst worden. Kaarten zijn online te verkrijgen via de website www.lawei.nl

De voorstelling begint om 20:30 uur.

David Dam en Kris Rietveld: zang

Jessy Hay: muzikaal leider, zang en gitaar

Anan den Boer: assistent muzikaal leider en toetsen

Nick Kamphuis: bas

Willem van der Krabben: drums

Efe Erdem: trombone

Marc Mangin: saxofoon

muzikale arrangementen: Jessy Hay & Anan den Boer

regie: Sylvia Houtzager en Martin Bakker

https://www.facebook.com/PrinceTributeBandNL/

https://www.instagram.com/princetributeband/

https://twitter.com/TributePrince