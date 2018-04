Komend weekend in Iduna

In het weekend van vrijdag 20 tot en met zondag 22 april is er weer een grote verscheidenheid aan shows in Iduna.

De Canadese rapper Merkules komt vrijdag 20 april naar Iduna. Merkules kan terecht een van de grootste namen in de underground genoemd worden. Met meer dan 60 miljoen streams op YouTube en Facebook en 20 miljoen audiostreams is hij een van de meest beluisterde opkomende hip hop artiesten van het moment.

De formatie Knarsetand komt zaterdag 21 april naar Drachten. Wie Knarsetand heeft gezien op Popcity, Simmerdeis of Zappop weet waarom iedereen het over ze had.. Wat een geluid en wat een energie! Na een korte pauze is bandleider Martijn terug met een rugzak vol nieuwe nummers, een nieuwe band en een te gek nieuw geluid: drum’n’bass, dubstep, rauwe hip hop, een vleugje punk en balkan.

Het weekend wordt zondag 22 april afgesloten met een exclusieve clubshow van oerpunkers Discharge. De band bestaat al sinds begin jaren 80 en wordt door vele bands zoals Metalllica, Slayer, Napalm Death en Sepultura als inspiratiebron genoemd. En met D-Beat is er zelfs een heel genre naar de Discharge (drum)Beat vernoemd. Een must voor de ware punkliefhebber!

Meer info en tickets: www.iduna.nl