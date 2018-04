Garage-sale de Venen

In MFC de Barte in Drachten wordt zaterdag 21 april een garage-sale gehouden.

Vele overbodig geworden spullen uit garages en van zolders in deze wijk zullen worden uitgestald bij de huizen van wijkbewoners en op het veld naast MFC de Barte.

Wanneer u houdt van sneupen op rommelmarkten, nog huisraad, speelgoed of andere verrassende items zoekt... 21 april is de Venen the place to be!

De organisatie zorgt ervoor dat op verschillende plekken in de wijk lijsten zijn met verkoopadressen.

Bij MFC de Barte kunt u een kopje koffie/thee, of voor de kinderen een bekertje limonade krijgen.

U bent van harte welkom.