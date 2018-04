Open huis De Miente

De Miente in Gorredijk opent donderdag 19 april tussen 14.00 en 16.00 uur het nieuwe ontmoetingscentrum Bysûnder haar deuren voor belangstellenden. Er is van alles te beleven tijdens dit ‘Open huis’: hippe beweeggames, een proeverij van het restaurant Bysûnder en gezellige muziek.

Ontmoetingscentrum Bysûnder

In het vernieuwde De Miente heeft het ontmoetingscentrum Bysûnder een belangrijke functie voor haar omgeving. Zowel de bewoners van De Miente als omwonenden maken gebruik van het ontmoetingscentrum. Zij kunnen daar terecht voor een kopje koffie, de maaltijd, welzijnsactiviteiten en ontmoeting.

De Miente: zelfstandig wonen met zorg

Sinds eind december 2017 is het oude De Miente leeg en klaar voor de sloop. Er is een nieuw zorgconcept ontwikkeld door ZuidOostZorg en Elkien. Cliënten van De Miente zijn verhuisd naar het naastgelegen aanleuncomplex en er is een nieuw ontmoetingscentrum bij gebouwd. In de appartementen in het aanleuncomplex kan nu zelfstandig worden gewoond, met de veiligheid van zorg dichtbij.