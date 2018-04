Leerlingen leggen kransen bij monument Gorredijk

Leerlingen van basisscholen in Gorredijk hebben vanmorgen een krans gelegd bij de Gerke Numanbrug, bij het monument in de hoekgevel van het pand waar Puer is gevestigd en de gedenksteen van Gerke Numan in de muur van de brug.

Ook hebben zij bloemen gelegd op de Algemene Begraafplaats aan de Hegedyk bij het monument van de gevallen verzetsstrijder. Bij de koperen gedenkplaat van Jan Eisenga in het Streekmuseum zijn eveneens bloemen gelegd. Verder is er één minuut stilte in acht genomen.

Het monument bij de brug in het centrum is geadopteerd door De Librije, het monument op de begraafplaats door De FlambouTrimbeets en het monument in het Streekmuseum door Loevestein. In 1989 zijn de basisscholen gestart met het project ‘Adopteer een monument’, een initiatief van Stichting Februari 1941. Het doel van deze adoptie is dat de jeugd door middel van lessen op school waakzaam wordt en blijft voor sluimerend fascisme en racisme.

Normaal gesproken is 14 april, de bevrijdingsdag van Gorredijk, de dag van de kranslegging. Omdat deze datum dit jaar op zaterdag valt, is de ceremonie verschoven naar vandaag.

Foto’s: Henk Stoelwinder