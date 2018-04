De politie heeft donderdag het rijbewijs in beslag genomen van een 31-jarige Groninger die veel te hard reed op de Zuiderhogeweg in Drachten.

Op de weg is 50 kilometer per uur toegestaan. De Groninger reed daar na correctie 108 kilometer per uur.

Bij snelheidsoverschrijdingen van meer dan vijftig kilometer per uur vordert de politie het rijbewijs in.