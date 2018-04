De Kulturele Kommissie Rottevalle sluit haar seizoen op 20 april af met een avond vol verhalen in MFC It Werflân, verzorgd door 2 rasartiesten die hun sporen in het vak al ruimschoots hebben verdiend. Op vrijdag 26 januari j.l. werd Leeuwarden-Fryslân 2018 officieel geopend. Tijdens het openingsweekend stonden verhalen centraal. Verhalen over bijzondere plekken of voorwerpen en van schrijvers en verhalenvertellers. Overal in de provincie zijn die verhalen nog steeds te horen. Op 20 april dus in Rottevalle.

Douwe Kootstra is al jaren verteller van een breed scala aan binnen- en buitenlandse volksverhalen. Hij schreef vijf boeken met persoonlijke reisimpressies en maakte onder meer columns voor Omrop Fryslân. Een van zijn specialisaties zijn de bijzondere verhalen uit de Friese Wouden. Verhalen over bijgeloof, spoken, dominees, duivels en geheimzinnige verschijningen. Hij was te horen op festivals als Oeral en Explore the North. Zijn vertellingen worden vaak omlijst door bijdragen van muzikanten.

De muzikale inbreng is deze avond in handen van Arie van Lienen, al meer dan 40 jaar muzikant en met meerdere cd's op zijn naam. Hij speelt momenteel in het trio Luna maar speelt bij ons solo een aantal eigen composities. De pers is lovend over hem: van internationale klasse, een veelzijdig muzikant met een enorme muzikaliteit die echt vernieuwend durft te zijn. Arie van Lienen omschrijft zijn muziek zelf als luistermuziek, alsof je naar een verhaaltje luistert maar dan zonder woorden.

Het belooft een avond te worden die je je blijft herinneren. Verhalen moeten worden doorgegeven en wellicht ontstaan er deze avond zelfs nieuwe verhalen. De zaal gaat open om kwart over zeven en de voorstelling begint om 8 uur. Het programma, met tussendoor een pauze, duurt ongeveer twee uur. We verwachten een bijzondere afsluiting van het kulturele seizoen!

De organisatie is in handen van de Kulturele Kommisje Rottevalle en kaarten zijn voor slechts 10 euro per persoon verkrijgbaar aan de kassa. Een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen. Natuurlijk zijn ook reserveringen mogelijk, via Ducky Visser telefonisch op 0512 – 34 17 41 of per email visservanderveen8@gmail.com.