Deze week in De Lawei

Five Great Guitars | muziek

Nergens anders is het mogelijk om de top van Nederlandse gitaristen op één avond live te zien spelen. Een unieke combinatie van Fingerpicking, Flamenco, Afrikaanse High Life, Jazz, Folk, Pop en Funk die garant staat voor een avond topgitaarmuziek. The Five Great Guitars bestaan 15 jaar en dit zal uitbundig gevierd worden op vrijdag 20 april. Nog eenmaal zal de originele bezetting, zoals die in 2002 zo succesvol begon, samenkomen. Met Harry Sacksioni, Eric Vaarzon Morel, Jan Kuiper, Digmon Roovers, Zou Diarra. Aanvang is 20.00 uur.

Toneelschuur speelt Andromache | toneel

Orestes houdt van Hermione, Hermione houdt van Pyrrhus, Pyrrhus houdt van Andromache, Andromache houdt van Hector – en Hector is dood…Vier mensen in de nasleep van een oorlog. Alle vier aangeslagen en uitgeleverd aan de grilligheid van hun hartstocht. Wat ogenschijnlijk als een Griekse soap begint, wordt al gauw een kluwen van destructieve verlangens. Na Smekelingen (eveneens regie: Olivier Diepenhorst) en Troje Trilogie presenteert Toneelschuur Producties met Andromache opnieuw een stuk gebaseerd op een eeuwenoude Griekse tragedie. Te zien op vrijdag 20 april om 20.30 uur.

Jandino Asporaat | cabaret

Als er iemand keihard gaat, dan is het Jandino wel. Deze man doet niet aan concessies als het om zijn carrière gaat. Bij hem is het simpel, je komt en je gaat. Daartussen moet je lachen, het liefst keihard! Precies dat gaat hij verzorgen op zaterdag 21 april om 20.00 uur. Hij brengt een hilarische keiharde show met typetjes, stand up comedy, zang en dans. Blijf na afloop nog even hangen voor de afterparty met Dj Willy Whoo & Jandino zelf!

Prince Tribute Band | muziek

Naast zanger, componist, gitarist, toetsenist en bassist was hij danser, platenproducer, filmregisseur en acteur. Op 21 april is het preciés twee jaar geleden dat hij overleed: Prince Rogers Nelson: Prince. The Symbol. The Artist (formerly known as Prince). De Prince Tribute Band is spontaan ontstaan. De dood van Prince in april 2016 kwam als een grote schok. Ze kregen het verzoek om te spelen op de herdenking van deze legende en van het een kwam het ander: The Celebration of Prince! Geen stoelen, maar dansen! Zaterdag 21 april om 20.30 uur.

Vulkanen maken bij Uitvinders (7+) | kids

Drie uitvinders zijn op zoek naar de ultieme uitvinding: een motor die op water kan draaien! Alle media duiken op de uitvinders. De president van Amerika komt zelfs op bezoek en wil het idee kopen want zo’n super-uitvinding maakt zijn leger onoverwinnelijk. Twee uitvinders zijn vereerd, maar de derde twijfelt. Beroemd en rijk zijn is leuk, maar hij had andere plannen… Te zien op zondag 22 april om 14.00 uur. Vanaf 12.30 uur kunnen de kinderen iets heel bijzonders maken, namelijk hun eigen, zeer actieve, vulkaan! De workshop is gratis voor bezoekers van de voorstelling en duurt ongeveer 1,5 uur. Reserveren is noodzakelijk, want er is beperkt plaats.

Herman van Veen | muziek

Herman van Veen (1945) speelt viool, zingt, schrijft, componeert, schildert en is de geestelijk vader van de wereldberoemde eend Alfred Jodocus Kwak. Van zijn hand verschenen 183 cd’s, 26 dvd’s en een tachtigtal boeken. Geen Nederlandse artiest wordt zo gevierd in de internationale theaters als deze Utrechtse duivelskunstenaar. Op woensdag 25 en donderdag 26 april komt Herman weer naar Drachten. Aanvang is 20.00 uur, de laatste kaarten zijn in de verkoop.

Meer informatie en kaarten via www.lawei.nl.