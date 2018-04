De Welle voldoet aan kwaliteitsstandaard zwembadbranche

De invoering van de licentie Nationale Zwemdiploma’s geeft de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van deze licentie handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Zowel Zwemcentrum De Welle als Gemeente Smallingerland is hier trots op, want alleen zwemaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria mogen nationale diploma’s uitgeven, waaronder het zwem-ABC.