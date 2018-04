Cliënten Pi-groep werken aan panoramakunstwerk

In een provisorisch ingericht atelier in de buurtboerderij van Pi-groep aan de Zilverschoon in Drachten zijn vanaf maart zes cliënten en begeleiders van Pi-groep gestart met het beschilderen van een groot doek.

Samen met andere Friese GGZ-organisaties doet Pi-groep mee aan de creatie van een groot doek, Panorama InsideOut genaamd. Doel van het project is om een positief beeld van de psychiatrie neer te zetten. Meerdere GGZ-organisaties in Friesland doen mee aan het project.

Ter voorbereiding op het schilderen werd de afgelopen tijd op diverse locaties in Friesland een tekenworkshop gegeven waarin kunstenares Baukje Spaltro deelnemers uitdaagde om hun binnen- en buitenwereld te verbeelden. Het eindresultaat zal een groot panorama zijn dat in de maanden juni en juli te zien is op het terrein van GGZ Friesland in Franeker.

Samen een schilderij maken vanuit een maatschappelijke insteek, 'community art' en in goed Fries 'mienskipskeunst' past helemaal bij het thema 'iepen mienskip' van LF2018 en bij de integrale aanpak van Pi-groep. Voor mensen uit de psychiatrie is meedoen en erbij horen namelijk niet altijd vanzelfsprekend, terwijl dat voor hun herstel juist zo essentieel is.

Panorama InsideOut

InsideOut is een kunstproject binnen het thema ‘iepen mienskip’ van LF2018 waarin mensen uit de psychiatrie verbeelden hoe zij het Friese landschap beleven. In een creatief proces van praten, tekenen en schilderen maken de deelnemers samen met een beeldend kunstenaar Baukje Spaltro een Landschap van Stemmingen.

Meer informatie: www.panoramafraneker.nl.