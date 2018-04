Theatervoorstelling op bestelling in de achtertuin

De voorstelling duurt 45 minuten en zit vol muziek, cabaret en poëzie en is geschikt voor elke tuin, schuur of andere locatie. Ze bieden deze voorstelling gratis aan. Belangstellenden kunnen in overleg een datum inplannen, en de mannen komen op de afgesproken dag naar ze toe. Na afloop van het programma kunnen de aanwezige mensen in een melkbus geld stoppen als ze dat willen.

Folkert Wesseling is van mening dat publiek niet altijd naar de artiest hoeven te komen, maar dat de artiest ook zelf naar zijn publiek toe kan gaan. Dit op een kleinschalige, intieme manier, zodat iedereen, ook met een kleine beurs, van een voorstelling genieten.

Mensen die de het programma willen boeken, kunnen contact opnemen met Folkert via folkertteniel@live.nl.