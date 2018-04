Raadslid Willem de Boer zelfstandig verder

"Ik heb besloten om per direct, 12 april 2018, de fractie van Smallingerlands Belang in de raad van Smallingerland te verlaten”, aldus De Boer. ,,De reden voor mijn besluit is gelegen in de werkwijze binnen de partij. Ik betreur het dat dit zo onverwacht snel na de verkiezingen plaatsvindt. Ik wil het door de kiezers in mij gestelde vertrouwen niet beschamen en blijf daarom zelfstandig in de raad. In de komende tijd beraad ik mij verder op mijn toekomst als raadslid."