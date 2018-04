Meiden maken kennis met techniek bij Philips en BD

Ruim vijfhonderd Friese meiden tussen de 12 en 15 jaar volgden vandaag een techniekprogramma bij BD en Philips in Drachten. De GirlsDay was bedoeld om meiden in aanraking te laten komen met techniek.

Met een 3D printer je eigen bril maken is ‘best wel cool’. Dat vindt Natasha. Zij volgt een MBO-techniekopleiding en eigenlijk hoort ze dus niet meer tot de doelgroep van GirlsDay. Hierdoor is zij wel een mooi voorbeeld. „Van jongs af aan wist ik al dat ik met mijn handen wilde werken. Straks kan ik nog kiezen of ik meer met hardware bezig wil zijn of met elektronica. Ik had er erg veel zin in om vandaag techniek te beleven. En dat gaat heel erg goed.’’

Bij de ‘tasty factory’, waar met snoep een productielijn wordt nagebootst, werken de meiden enthousiast mee. ,,Het is best ingewikkeld, maar ook heel erg leuk’’, vertelt Tamara. ,,En met snoep wordt natuurlijk alles leuker!”

Jessica geeft aan dat ze zonder GirlsDay niet snel in aanraking zou komen met techniek. ,,Ik wil dokter worden, dus ik ben met heel andere dingen bezig. Maar wat ik vandaag allemaal zie, vind ik wel heel erg leuk.’’

Volgens Joost Krebbekx, programmamanager van Innovatiecluster Drachten waar onder andere Philis en BD toe behoren, bestaan er nog veel vooroordelen over meiden en techniek. ,,Het ontbreekt hen aan vrouwelijke rolmodellen. Bij onze bedrijven werken nog steeds relatief weinig vrouwen en dat is jammer. Want ook voor meiden en vrouwen heeft techniek ontelbare mogelijkheden. De tijd van vieze handen in de techniek is voorbij. Veel werk gaat bijvoorbeeld via computers en robots.’’

Daarom is Krebbekx enthousiast over GirlsDay en doen enkele high tech bedrijven elk jaar graag hun deuren voor de meiden open. ,,De meeste meiden denken niet uit zichzelf aan techniek voor studie of loopbaan. Daarom moet je ze verleiden en ermee laten kennismaken. Voor de basisschoolleerlingen hebben we dat gedaan met een gratis EDU-robot in de klas. Voor de wat oudere meiden doen we dat met de Dutch Technolgie Week en GirlsDay.’’

Foto’s: Innovatiecluster Drachten