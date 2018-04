Inschrijving Ondernemer van het Jaar gestart

Ondernemers/ondernemingen die zich onderscheiden in innovaties of innovatieve toepassingen en gevestigd zijn in de gemeente Smallingerland, kunnen meedoen door zich op te geven via www.ondernemersprijs.nu. Ook kunnen mensen hun favoriete ondernemer of bedrijf opgeven. De voordracht moet voorzien zijn van een korte motivering en kan tot en met donderdag 31 mei aanstaande worden ingediend.

Op maandag 29 oktober wordt de Ondernemer van het jaar bekend gemaakt in verschillende categoriën. Meer informatie: www.facebook.com/ondernemersprijssmallingerland.