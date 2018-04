Grote inzamelingsactie voor Oost-Europa in Burgum

– Het aanschaffen van hygiëne-artikelen, schoolmateriaal of schoonmaakmiddelen is voor duizenden mensen in Oost-Europa een luxe die zij zich niet kunnen veroorloven. Ook is er vaak grote behoefte aan goede kleding. Elly Hiemstra uit Burgum houdt daarom een grote inzamelingsactie op vrijdag 20 en zaterdag 21 april.

Samen met de hulporganisatie Zending over Grenzen zet Elly Hiemstra zich graag in voor kwetsbare mensen Oost-Europa in. Inmiddels is Hiemstra ervaren in het inzamelen van goederen voor hulpbehoevenden. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 april kan iedereen die een steentje wil bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen in schrijnende armoede goede, gebruikte kleding en producten langsbrengen op Acacia 72 in Burgum tussen 10.00 en 17.00 uur.

Aan hygiëne-artikelen, schoolmateriaal of schoonmaakmiddelen is in Oost-Europa een doorlopend gebrek en deze goederen zijn dan ook van harte welkom. Denk bijvoorbeeld aan douchegel, shampoo en tandpasta, incontinentiemateriaal, waspoeder, desinfecterende middelen of schriften, pennen en linialen. Mensen die wel spullen willen doneren, maar dat niet kunnen doen op 20 en 21 april, kunnen Elly Hiemstra bellen op 0511 – 46 49 02.

Zending over Grenzen is een hulporganisatie die kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa op weg helpt naar een zelfstandig bestaan. Naast praktische hulp is het uitdelen van hulpgoederen ook een manier om contact te leggen met mensen in nood.