Foldermarkt Toeristisch Netwerk Friese Wouden

Het Toeristisch Netwerk Friese Wouden houdt maandag 16 april vanaf 19.30 uur een foldermarkt in De Buorskip in Beetsterzwaag.

Ondernemers worden van harte uitgenodigd om het eigen bedrijf of evenement te promoten, of alle andere informatie die voor de toeristisch recreatieve sector interessant is.

Om gasten goed te informeren over alle mogelijkheden in de regio, is dit ook de manier om uw eigen folderrek bij te vullen met actueel materiaal!

Het toeristisch netwerk heeft nieuwe fietsknooppuntenkaarten gereed en ook de regiomagazines Friese Wouden liggen klaar. Vanuit Culturele Hoofdstad wordt ook weer nieuw en actueel promotiemateriaal beschikbaar gesteld.