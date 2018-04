Dader moskeebrand Drachten is nog niet opgepakt

De verdachte van de brand bij de moskee in Drachten is nog niet gepakt. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden.

Op zaterdag 10 februari werd er om 03.46 uur brand gesticht bij de moskee, Imam Abd Al-Aziz Ibn Baaz, aan de Langewyk 133 in Drachten. De verdachte vluchtte hierna in de richting van het parkeerterrein Tjallingahiem in Drachten. Na onderzoek bleek dat de brand vermoedelijk is aangestoken met behulp van een brandbare vloeistof. Ook werd er een ruit ingegooid.

Signalement van de verdachte

De verdachte had een normaal postuur en droeg een donkere broek, een vest/jack met capuchon op de rug, het vest was lichter van kleur dan de broek en de verdachte droeg een tweede lichtkleurige capuchon over het hoofd. Ter hoogte van de brand trof de politie een zwarte lederen handschoen aan van het merk Longhorn.

De politie zoekt mensen die kort voor of na de brand iets verdachts hebben gezien bij of in de omgeving van de moskee. Wie meer informatie heeft kan bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.